Советские спецэффекты подвели: над съемками «Старика Хоттабыча» потешался каждый

Фильм-сказку «Старик Хоттабыч» до сих пор с удовольствием пересматривают его первые зрители, оценившие премьеру картины еще во времена СССР. Но за 65 лет, прошедших с момента выхода ленты, внимательные поклонники нашли в кадрах немало ляпов. Конечно, самый главный из них связан с цветом бананов: настоящего желтого цвета фруктов в 50-е годы не видел никто из съемочной группы, поэтому в фильме использовали зеленую связку.

Но были и другие погрешности, которые сейчас пользователи Сети связывают с отсутствием возможностей спецэффектов. Так, например, в одной из сцен Старик Хоттабыч становится невидимым, а вот его тень на стене по-прежнему могут наблюдать зрители. Они обратили внимание и на предметы в комнате вокруг волшебника, которые то и дело меняют свой порядок: по всей видимости, конкретные эпизоды снимали несколько дней.

Фанаты истории уже встали на защиту фильма. По их словам, в сказке о маге могут быть какие угодно неточности, ведь это не более чем вымысел. А все вышеперечисленные ляпы никак не помешали им насладиться лентой.