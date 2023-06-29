Советские школьницы выглядели старше 30: все дело в одной модной ошибке

В советские времена юные девушки не гонялись за красотой и модой. Тогда у школьниц, как известно, были в почете совсем другие качества. К чему же привели эти антимодные тренды?

Советские ученицы, если присмотреться к архивным фотографиям, выглядели старше своего возраста, будто им не 15, а целых 30 лет, а то и больше. Это объясняется тем, что у многих девушек не было нормального, полноценного детства. Их с раннего возраста приучали к труду и уходу за младшими членами семьи. Проблем подкидывала и школа с ее бесконечными домашними заданиями.

Постоянная загруженность лишила девушек нормального сна. Отсутствие отдыха сказывалось на внешности: появлялись синяки под глазами, морщины и следы усталости. Эта модная, а по сути, главная антимодная ошибка и была причиной их резкого взросления.

Сюда же можно добавить однотипную школьную форму с белыми фартуками, которая превращала молодых девушек во взрослых теток и лишала их индивидуальности.