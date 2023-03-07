Советские подростки о таком даже не знали: что углядела цензура в «Будильнике»

В 70-е и 80-е годы на советских экранах появилось множество новых телепрограмм. Наверняка многие помнят передачу «Будильник», которую показывали каждое воскресенье. С этой программой был связан один неприятный случай.

Дело в том, что в середине 80-х у «Будильника» сменилась заставка. Теперь вместо рыжего нарисованного мальчика стали показывать мини-мультфильм, сделанный режиссером Александром Татарским. Кроме того, вместо привычной песни от ВИА «Самоцветы» стала играть новая композиция, которую сочинили Григорий Гладков и Юрий Чернавский.

Татарский к тому моменту уже попал под особое внимание чиновников: его мультфильм «Падал прошлогодний снег» наделал много шума и вышел на экраны только благодаря заступничеству Эльдара Рязанова. Поэтому новую заставку «Будильника» в его исполнении руководство разглядывало под лупой. И они нашли, за что зацепиться.

Комиссия отметила, что рот у одного из героев напоминает знак доллара. Если бы цензоры пошли дальше, то мог бы разразиться грандиозный скандал. Но в итоге заставку все-таки одобрили. А советские дети и подростки даже не обратили никакого внимания на отсылки к доллару, ведь они не знали, как он выглядит.