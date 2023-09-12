Советские мужчины с ума сходили по этой актрисе: участи звезды не позавидуешь (фото)

Нонна Терентьева стала русской Мэрилин Монро. Подобно своей западной коллеге, артистка пела, снималась в кино и заставляла мужские сердца биться чаще. И так длилось до тех пор, пока звезде не исполнилось 54 года.

Валерий Меладзе сильно ошибается, когда поет в своей песне о том, что красавицы никогда не плачут, поскольку у них не бывает бед. Секс-символ советского кино хлебнула горя сполна. Ангельское личико и обаяние не спасли ее от страшной смерти.

Слишком поздно врачи обнаружили у очаровательной блондинки рак груди. О жутком диагнозе знаменитость не сказала ни коллегам, ни родным. Мучения и боль она переносила в одиночку. Буквально за месяц онкология убила актрису, которая больше всего свете не хотела стареть. Мечта всегда оставаться молодой исполнилась, но какой ценой.

В трагедию долго никто не мог поверить. Очевидцы рассказывали, что на похоронах покойница была похожа на прекрасную принцессу, спящую в хрустальном гробу. Казалось, сейчас из ниоткуда появится принц на белом коне и своим поцелуем разбудит прелестное создание ото сна. Но реальная жизнь слишком далека от сказок.