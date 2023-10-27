Советские мужчины были от нее без ума, а сейчас она общается с бездомными: как живет и выглядит звезда фильма «Дочки-матери»

Светлана Смехнова впервые снялась в кино, едва став совершеннолетней. Правда, блин вышел, как водится, комом. И не помог ей поступить в вожделенную «Щуку». Однако неудача вовсе не смутила начинающую артистку. Ведь за провалом последовал триумф.

Удачные роли буквально валились на молодую красавицу одна за другой. Но съемки в ленте «Дочки-матери» разделили жизнь Смехновой на до и после. На площадке девушка влюбилась, вышла замуж за иностранца и наплевала на идущую в гору актерскую карьеру, возможно, совершив главную ошибку в жизни, ведь ее обожали мужчины буквально всего Союза.

Едва закончив театральный, Смехнова упорхнула в Югославию, на родину мужа. Правда, и там снималась, и снискала некую популярность. Но разумеется вовсе не ту, которой могла бы добиться, останься она в СССР. В Россию актриса все же вернулась, когда брак потерпел неудачу из-за измен мужа. Но вернуть былую славу уже не смогла.

Сейчас звезда ленты «Дочки-матери» живет на скромную пенсию, ходит гулять в парки и скверы, общается там с бездомными и даже распивает с ними горячительные напитки. Актриса жалеет об упущенной популярности, но старается видеть хорошее в своей жизни и не унывает. Хотя глядя на прожитое, вероятно, стоило бы.