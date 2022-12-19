Советские мультики оказались пророческими: на что в детстве вы не обратили внимание

Такой жанр фотографии как селфи стал популярен в конце 2000-х годов из-за развития цифровой фотографии. Миллионы людей по всему миру высоко оценили подобные снимки, которыми заполнили свои социальные сети. Однако мало кто догадывается, что селфи — изобретение не нового века, а предсказали его еще в «Ну, погоди!».

Так, в одной из серий советского мультфильма Волк оказывается на спортивном стадионе. В руках у него — камера «Зенит», поэтому он решает сделать несколько собственных портретов. И, повторяя современных моделей, Волк уверенно вышагивает, успевая снимать себя на пленку.

Подобное поведение казалось зрителям комичным, а некоторые поклонники даже не обратили на него внимание. Спустя же тридцать лет оказалось, что Волк предвидел моду будущего и отчасти даже предсказал развитие мобильной фотографии.