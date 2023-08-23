Советские люди плевались на премьере этого фильма Рязанова: неспроста запрещали на 25 лет

Режиссер Эльдар Рязанов по праву считается одним из величайших представителей кинематографа Советского Союза. На его счету более 30 различных картин, которые имели грандиозный успех. Например, в его фильмографии «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и многие другие ленты.

Однако третий по счету фильм уже известного режиссера вызвал шквал негатива как среди критиков, так и среди простых зрителей. Речь идет о картине «Человек ниоткуда». Главная претензия была в том, что в ленте советские люди выставлены не в лучшем свете. Кроме того, герои никак не развиваются, они не становятся лучше по мере развития сюжета, не совершенствуются.

Все это вызвало такую сильную волну негодования, поэтому на протяжении 25 лет этот фильм был под запретом. Он увидел свет лишь в 1988 году в качестве признания заслуг великого мэтра.