Советские люди ездили за границу, правда, было одно но: об этом многие забыли

Отправиться в путешествие было не так просто.

Власти Советского Союза старались поддерживать сферу туризма и не стремились закрыть для своих граждан иностранные государства. Практически любой житель страны мог отправиться в путешествие за границу, однако перед отъездом его ждала череда проверок.

Так, каждого туриста проверяли сотрудники КГБ. Разведчики внимательно изучали жизнь и работу путешественника, а после определяли, может ли он покинуть страну. Помимо этого, кандидату нужно было сдать тест на историко-политическую обстановку, где его ждали вопросы об устройстве страны, ее политических лидерах.

Ждал путешественников и медицинский осмотр. Врачи проверяли, может ли человек перенести перелет на самолете, как на нем скажется другой климат.

И только спустя все эти проверки, как рассказывает доктор исторических наук Игорь Орлов, гражданин СССР получал право отправиться в долгожданное путешествие.