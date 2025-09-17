Меню
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни

17 сентября 2025 15:42
Режиссеру по сути не оставили выбора.

Когда в 1970 году Андрей Кончаловский принялся за «Дядю Ваню», у него за плечами уже было несколько громких фильмов и авторитет Иннокентия Смоктуновского под рукой, но не было главного — нормальной плёнки. Пришлось выкручиваться.

Советский «цвет» выдавал ядреный болотный оттенок, и смотреть на такое кино было мучительно, в итоге удалось раздобыть французский «Кодак», но бобин хватило разве что на половину съёмок. Нашли компромисс: часть сцен снять цветными, часть — чёрно-белыми.

Для режиссёра это было вынужденное решение, чистая техника выживания в советских реалиях. Но критики восприняли приём как тонкий художественный ход.

В рецензиях тогдашних лет упорно звучала мысль: мол, переход от цвета к монохрому подчёркивает смену настроений, усиливает трагичность, придаёт фильму атмосферу документальной достоверности.

Кончаловский же позже честно признавался: никакой особой философии в этом не было, он просто снимал то, что имел.

Тем не менее результат оказался на руку фильму. В мрачных интерьерах старого дворянского дома черно-белые кадры будто усиливали ощущение запустения, а редкие цветные сцены выглядели почти как вспышки жизни — иллюзия, что в этих стенах ещё теплится что-то человеческое.

В итоге то, что рождалось от безвыходности, стало главным визуальным приёмом картины, сделав её уникальной среди множества чеховских экранизаций.

Ирония в том, что Кончаловскому просто не хватило пленки, а советская критика увидела в этом особое искусство.

Ранее мы писали: «Самый длинный проект в моей карьере»: в этом сериале Борисов снимался так долго, что разучился играть

Фото: Кадр из фильма «Дядя Ваня» (1970)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
