Советские «Красавица и чудовище» заставят вздрогнуть: как их не боялись дети?

Сюжет мультфильма «Аленький цветочек», снятого по мотивам сказки Сергея Аксакова, очень похож на диснеевскую эпопею «Красавица и чудовище»: симпатичная девушка в силу обстоятельств заперта в доме с чудищем, внутри которого заколдованный принц. Но вы удивитесь, когда узнаете, как различаются внешние образы героев.

Красотка Белль с огромными глазами и без аксессуаров выглядит маленькой девочкой по сравнению с увешанной тяжелой бижутерией Настенькой, на голове которой красуется кокошник. Чудовище у Диснея сохраняет человеческие повадки в одежде и как будто выглядит более добрым, чего не скажешь о советском варианте: с экранов на вас смотрит серая бесформенная масса с провалами вместо глаз и лица.

В «Красавице и чудовище» принц широкоплеч и длинноволос, в распахнутой рубахе. В советской же версии мы видим блондина, застегнутого на все пуговицы. Если посмотреть на отцов главных героинь, то и здесь найдется множество отличий: папа Белль — якобы сумасшедший изобретатель Морис — выглядит как лысый упитанный мужчина, в то же время отец Настеньки — подтянутый купец в традиционной одежде и шапке (не будем забывать, что разница между творениями составляет почти 40 лет). Диснеевский мультфильм выпустили в 1991-м, а «Аленький цветочек» — в 1952 году.