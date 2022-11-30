Советские «хейтеры»: что на самом деле в СССР думали о культовых фильмах
Фанаты не берегли чувства кумиров.
«Хейтеры», то есть злостные критиканы, существовали во всех эпохи. Жертвами недовольной публики нередко становились талантливые советские актеры, которые, казалось бы, не заслуживали подобного отношения.
Часто общественным нападкам подвергался секс-символ кино СССР Николай Еременко. Он получал мешки гневных писем от разъяренных зрителей. Советские граждане «хейтили» артиста за то, что он резко изменил свое амплуа.
Так, в картине «Красное и черное» Еременко предстал в романтическом образе, а в первом советском боевике «Пираты XX века» он резко перевоплотился в героя американского кино. Разочарованные поклонники и поклонницы негодовали, как мог их любимец так низко пасть, и пытались его пристыдить. Их письма были полны разочарования и фанатской боли. Как бы то ни было, но большую часть зрителей фильм «Пираты XX века» привел в бешеный восторг. Картина побила все рейтинги по числу просмотров, оставив позади такие хиты, как «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит».