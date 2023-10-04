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Советские граждане такое себе позволить не могли: на какой машине ездил Никита Михалков в молодости

4 октября 2023 07:30
Советские граждане такое себе позволить не могли: на какой машине ездил Никита Михалков в молодости

Он не стеснялся роскоши.

Никита Михалков происходил родом из известной, творческой и очень зажиточной семьи. Еще в школе над ним часто издевались одноклассники, считая, что он купается в роскоши. И если поначалу будущий режиссер стеснялся своего особого положения, то затем активно им пользовался, смущая уже остальных.

Это доказывает личный транспорт, на котором передвигался Михалков. Карьеру режиссера он начал в 1970-х, и советские цензоры сразу ему благоволили, разрешая очень многое. В итоге в 1979 году 34-летний постановщик уже ездил по дорогам столицы на иномарке, которую точно не могли позволить себе обычные граждане СССР. Зато среди богемы такие немецкие седаны считались символом принадлежности к высшему обществу.

Это был новенький Mercedes W115, который сошел с конвейера тремя годами ранее. Подобный автомобиль был настоящей редкостью в тот период. Даже отец режиссера, выдающийся писатель Сергей Михалков, свой Mercedes 280S смог купить уже позднее.

Советские граждане такое себе позволить не могли: на какой машине ездил Никита Михалков в молодости
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, @garagemdobellotetv / youtube.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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