Советские фильмы о Диком Западе снимали в одном городе: о правде никто не догадался

По сюжету многих советских фильмов действия происходили далеко за пределами большой страны. Тем не менее съемочная команда вряд ли могла даже мечтать о том, чтобы выехать за границу. И особенно тяжелая ситуация обстояла с картинами, действия которых происходили в США.

Когда комедия «Человек с бульвара Капуцинов» находилась на начальной стадии производства, группа искала подходящую локацию.

И тогда выбор пал на крымский Коктебель. Завораживающая природа полуострова местами напоминала американские прерии. А в тихой бухте частично отстроили провинциальную Санта-Каролину. К тому же горные пейзажи были весьма разнообразны и позволяли режиссеру экспериментировать.

В итоге и другие фильма о Диком Западе нередко снимались именно в этом городке. А зрители даже не догадывались, что американские локации — это не что иное, как крымский Коктебель.