Советские дети знать не должны: за что в СССР подвергли жестокой цензуре «80 дней вокруг света»

Мультфильм «80 дней вокруг света» в СССР впервые вышел на экраны зимой 1981 года. Изначально в проекте, основанном на произведении Жюля Верна, было 16 серий. Из них осталось лишь 11.

Ленту подвергли жесткой цензуре, поскольку в ней было обнаружено то, о чем советские дети ни в коем случае не должны были узнать. В первую очередь цензорам не понравилось, что главные герои побывали в монастырях на горе Афон: тогда все, что касалось религии, не упоминалось.

Без сожаления были вырезаны сцены, которые содержали в себе странствия по Ближнему Востоку: в них поднимались на смех традиции, которые соблюдались жителями среднеазиатских республик. Кроме того, убрали любые упоминания о Китае, чему способствовали крайне непростые отношения с этой страной, сложившиеся в те годы.

Скрыли от советских зрителей и тот факт, что Мэйзу в случае проигрыша Фогга полагалась тысяча фунтов. Причина, по которой этот момент убрали, до сих пор остается неизвестной.