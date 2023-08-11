Советские дети считали этот «десерт» пищей богов: теперь едят лишь от безысходности

Современная ребятня имеет доступ к широкому ассортименту разнообразных лакомств. Полки в супермаркетах буквально трещат от обилия сладостей и перекусов. А вот советским детям такая роскошь даже не снилась. Родителям приходилось выкручиваться, пуская в ход всю свою изобретательность. Вот почему у малышей в СССР был очень распространенный десерт, который сейчас кажется необычным.

Для перекуса взрослые отрезали ломтики белого хлеба, которые щедро смазывали подсолнечным или сливочным маслом. Сверху на мякиш выкладывался слой сахара. Получалось простое в приготовлении и очень сытное домашнее пирожное. По желанию сахар можно было заменить на варенье.

Другим любимым «снеком» советской ребятни, пусть и несладким, выступал бутерброд из черного хлеба, подсолнечного масла и соли. Сейчас подобные блюда на скорую руку не едят уже не только дети, но и взрослые — прибегнуть к ним решаются лишь от ужасного голода, если других перекусов дома под рукой больше нет.