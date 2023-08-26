Советские дети пили токсичное вещество, рискуя жизнью: о причинах не догадываетесь

Йод, несмотря на свои полезные свойства, является токсичным веществом. При переизбытке в организме он может спровоцировать развитие опухолей, головные боли и тошноту. Однако советские дети регулярно употребляли его.

Дело в том, что с помощью йода они поднимали себе температуру и прогуливали занятия в школе. Перед уроками нужно было капнуть несколько капель в ложку с сахаром, а получившуюся массу съесть. И в теории это приведет к тому, что температура организма на несколько часов повысится. А приехавший домой врач примет симптомы за настоящую болезнь и непременно выпишет больничный.

И дети даже не догадывались, что этот способ может привести к серьезным проблемам. Лишь спустя годы жители страны узнали, что на самом деле йод весьма опасен для организма. Сколько школьников в итоге отравились из-за своей шалости, до сих пор неизвестно.