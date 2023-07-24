Советские дети обожали ядовитую «жвачку»: сейчас сложно поверить, что кто-то клал такую гадость в рот

В Советском Союзе не было жевательной резинки примерно до 1980-х. Ее считали капиталистическим символом, но детям до политических мотивов дела не было. Поэтому они пытались найти какую-то замену иностранному лакомству.

И находили, но в неожиданных местах: на крышах и стройках. Они отрывали кусочки битума и радостно жевали его целыми компаниями. Правда, в народе черный нефтепродукт ошибочно именовали гудроном. На самом же деле так называется вещество в жидкой форме. Но, застывая, оно превращалось в битум.

Разжевать черный брусок было непросто. Поэтому из компании выбирали пару человек, которым приходилось около получаса усиленно работать челюстями. Потом «жвачку» делили на небольшие кусочки и раздавали всем остальным.

Надуть пузыри из битума было нельзя, но это не останавливало советских детей. Как и то, что нефтепродукт был токсичным, окрашивал зубы в черный цвет и мог оставить ребенка без пломб.