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Киноафиша Статьи Советские дети обожали ядовитую «жвачку»: сейчас сложно поверить, что кто-то клал такую гадость в рот

Советские дети обожали ядовитую «жвачку»: сейчас сложно поверить, что кто-то клал такую гадость в рот

24 июля 2023 08:15
Советские дети обожали ядовитую «жвачку»: сейчас сложно поверить, что кто-то клал такую гадость в рот

Дети травились токсичным продуктом 1980-х годов.

В Советском Союзе не было жевательной резинки примерно до 1980-х. Ее считали капиталистическим символом, но детям до политических мотивов дела не было. Поэтому они пытались найти какую-то замену иностранному лакомству.

И находили, но в неожиданных местах: на крышах и стройках. Они отрывали кусочки битума и радостно жевали его целыми компаниями. Правда, в народе черный нефтепродукт ошибочно именовали гудроном. На самом же деле так называется вещество в жидкой форме. Но, застывая, оно превращалось в битум.

Разжевать черный брусок было непросто. Поэтому из компании выбирали пару человек, которым приходилось около получаса усиленно работать челюстями. Потом «жвачку» делили на небольшие кусочки и раздавали всем остальным.

Надуть пузыри из битума было нельзя, но это не останавливало советских детей. Как и то, что нефтепродукт был токсичным, окрашивал зубы в черный цвет и мог оставить ребенка без пломб.

Фото: Кадр из фильма «Старик Хоттабыч» (1956)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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