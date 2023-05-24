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Советские дети обожали фильм «про пионеров»: сегодня он разочарует многих

24 мая 2023 15:00
Советские дети обожали фильм «про пионеров»: сегодня он разочарует многих

Сюжет вызовет только оторопь.

Во второй половине 60-х вышла приключенческая картина о пионерах «Пассажир с „Экватора“». Тогда юные зрители приняли фильм на ура, но сегодня он вряд ли произведет на кого-то впечатление. А тот, кто вырос на нем, испытает глубокое разочарование, а не ностальгию.

Сюжет фильма рассказывает о том, как мальчик по имени Ильмар вместе с друзьями отправляется в пионерлагерь. Ребят ждут невероятные приключения, связанные с попыткой поймать иностранного шпиона.

В наши дни картина многим покажется наивной и даже сказочной. Сегодня поверить в происходящее на экране просто невозможно. Кроме того, вызывают оторопь ужасные маски на персонажах.

Советские дети обожали фильм «про пионеров»: сегодня он разочарует многих

Вот какие отзывы оставили зрители, пересмотревшие картину спустя много лет:

«Фильм выглядит не очень достоверно, у нас мальчики в одиночку не добирались в пионерлагеря на океанских теплоходах», «Детский фильм про советских детей, которые „обезвреживают“ очередного шпиона. Лучше пропустить», «Среднее советское кино».

Фото: Кадр из фильма «Пассажир с „Экватора“», 1968
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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