Советские дети обожали фильм «про пионеров»: сегодня он разочарует многих

Во второй половине 60-х вышла приключенческая картина о пионерах «Пассажир с „Экватора“». Тогда юные зрители приняли фильм на ура, но сегодня он вряд ли произведет на кого-то впечатление. А тот, кто вырос на нем, испытает глубокое разочарование, а не ностальгию.

Сюжет фильма рассказывает о том, как мальчик по имени Ильмар вместе с друзьями отправляется в пионерлагерь. Ребят ждут невероятные приключения, связанные с попыткой поймать иностранного шпиона.

В наши дни картина многим покажется наивной и даже сказочной. Сегодня поверить в происходящее на экране просто невозможно. Кроме того, вызывают оторопь ужасные маски на персонажах.

Вот какие отзывы оставили зрители, пересмотревшие картину спустя много лет: