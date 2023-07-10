Советские дети обожали это «лакомство»: спустя время стало известно, что оно ядовитое

Дефицит товаров в СССР стал причиной появления весьма необычных продуктов. Например, многие дети были в восторге от так называемой «солдатской соли» — сгоревшей серы от самых обыкновенных спичек. Они ели ее, а вкус напоминал обычную поваренную соль, но со специфическими ароматами.

Со временем же стало известно, что деликатес может нанести весьма серьезный вред организму.

Дело в том, что в нем содержится свинцовый сурик. И его постоянное употребление может вызвать токсические отравления, которые сопровождаются изменениями в нервной системе и крови. И последствия, как утверждают ученые, появляются даже при его минимальном приеме.

Ситуация изменилась только с приходом 90-х. В магазинах начали появляться продукты из других стран, поэтому дети отказались от любимой «солдатской соли» и тем самым спаслись от тяжелых отравлений.