Советские дети дрались за это странное лакомство: сейчас такое не едят даже бездомные

Необычный продукт был не менее популярен, чем фрукты и ягоды.

Дефицит времен СССР распространялся не только на одежду или мебель. Даже обычные сладости было весьма непросто получить, поэтому многие дети были вынуждены идти на хитрости, чтобы порадовать себя.

Так, популярным десертом были семена растения просвирник. Они были похожи на крошечные зеленые арбузы, поэтому детвора называла их арбузиками или калачиками. Вкус же напоминал сладковатые семена подсолнуха.

И именно «арбузики» были одним из самых популярных лакомств. Они соперничали с фруктами и ягодами, а родители не были против, так как в просвирнике содержится немало полезных элементов и он точно не может навредить здоровью.

Популярность просвирник потерял только с приходом 90-х. На полках магазинов начали появляться по-настоящему вкусные продукты, которым дети отдавали большее предпочтение, чем семенам растения.