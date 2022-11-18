Советские дети были в восторге: сегодня эти мультфильмы заставят рыдать даже мужчин

В СССР создавалось большое количество мультфильмов, которые с годами совсем не утратили свою актуальность. И если дети при просмотре этих картин приходят в неподдельный восторг, то взрослых одолевают совсем другие чувства.

Всему виной душещипательный сюжет. В качестве примера можно привести «Верните Рекса», премьера которого состоялась в 1975 году. В центре сюжета мальчик Сережа и его преданный друг — пес по кличке Рекс. Питомец спас жизнь своему хозяину, но взамен отдал свою. Наблюдая за происходящим на экране, даже мужчины не могут сдержать слез.

Другой нашумевший проект того времени «Варежка» тоже затрагивает тему домашних животных. Маленькая девочка мечтала о собаке, но мама была против. Тогда малышка нашла выход из положения и придумала, что ее варежка — это и есть четвероногий друг. Когда она пришла домой, то на глазах у родительницы налила своей варежке молоко. Понимая, что ребенок уже на грани, мама сдается и берет у соседей щенка. Несмотря на счастливый конец, многие зрители отмечают, что столь же грустный мультфильм нужно еще поискать.