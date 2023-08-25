Советские дети были готовы драться за это лакомство: сейчас никто такое не ест

Дефицит продуктов во времена СССР породил множество весьма изобретательных рецептов. Например, леденцы, от которых были в восторге все дети страны, а готовились они всего лишь из сахара и воды.

Простой десерт можно было повторить практически на любой кухне. Сначала нужно было карамелизировать раствор из сахара, воды и лимонного сока, а после дать застыть в нужной форме. И если некоторые хозяйки делали леденцы просто круглыми или прямоугольными, то другие использовали специальные формочки в виде петушка или кролика. Вместо палочек обычно применяли зубочистки.

В течение многих лет популярность леденцов не спадала. Дети во всех уголках страны признавались, что это их любимая сладость. Ситуация изменилась лишь с развалом СССР, когда в магазинах появились иностранные десерты, отличающиеся своими сложными рецептами. И с тех пор сахарных петушков уже не встретить ни в магазинах, ни на российских кухнях.