Советские дети боялись этого угощения как огня: будете смеяться, узнав причину

Не все решались на «опасный» десерт.

Жевательная резинка Turbo появилась в Советском Союзе в 80-х. Лакомство мгновенно стало популярным у детей всей страны, но спустя некоторое время вокруг жвачки начали появляться пугающие слухи.

Дети были уверены, что внутри лакомства американские капиталистические диверсанты прятали лезвия. Таким образом они хотели навредить подрастающему поколению страны. И многие иностранцы, которые приезжали в страну, как верили дети, предлагали ребятам угоститься именно такой жвачкой.

Эта информация активно распространялась среди подрастающего поколения. Особенно много баек появилось накануне Олимпиады, когда в стране было рекордное число иностранцев.

Поэтому дети всегда разламывали жвачку перед тем, как положить ее в рот. Так они проверяли, смогли ли американцы положить в нее лезвие. И если опасности не было, то лакомство можно было смело разжевать.