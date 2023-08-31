Советские дети бились в истерике: этот фильм сломал психику многим, но его продолжают показывать

Станислав Ростоцкий представил свою драму «Белый Бим Черное ухо» в 1977 году. Постановщик написал сценарий, основываясь на одноименной повести Гавриила Троепольского, и хотел с помощью картины научить состраданию подрастающее поколение.

Однако душещипательный фильм оказался весьма тяжелым для юных зрителей. Дети признавались, что драма привела к нервным срывам. И публика активно критиковала Ростоцкого, пишет Дзен-канал «Энциклопедия советского кино».

И до сих пор зрители ругают картину. По их мнению, фильм «Белый Бим Черное ухо» не учит детей состраданию, а лишь дарит ментальные травмы, с которыми им придется справляться всю оставшуюся жизнь.