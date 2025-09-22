Меню
«Ночь пройдет — наступит утро ясное»: о какой реальной трагедии любимая песня из «Бременских музыкантов»

22 сентября 2025 19:06
Ночь темнее всего перед самым восходом.

Удивительно, как самые светлые песни иногда рождаются из самой тьмы. Баллада «Луч солнца золотого» из советских «Бременских музыкантов» давно стала символом надежды и веры, но история её создания звучит так, что сердце сжимается.

Композитор Геннадий Гладков в интервью признавался: именно в тот момент его жизнь была раздавлена трагедией, ведь умер его трехмесячный сын

Младенцу по ошибке перелили не ту группы крови. Гладков разрывался между студией и палатой, где лежала его жена, и именно тогда писал музыку, которая потом зазвучала в миллионах домов.

«После этого жуткого падения во тьму “Бременские музыканты” были отдушиной, спасением», — цитировали артиста на портале КП.

Когда Юрий Энтин пытался сочинить текст, дело никак не шло. Поэт признавался, что любовные песни удавались ему редко. И лишь готовая мелодия Гладкова помогла найти нужные слова — простые, прозрачные, как сама надежда. В них звучали личная боль и вера в то, что за ночью всё равно придёт рассвет:

«Ночь пройдёт — наступит утро ясное».

Трудно поверить, что эти солнечные ноты рождались в тени самой страшной утраты. Но именно поэтому песня звучит так честно. Она не про лёгкую радость — она про выстраданное обещание, что даже после самого тёмного часа настанет свет.

И вот уже больше полувека эти строки поют и взрослые, и дети. Кто-то слышит в них сказку, кто-то — историю преодоления. А для самого Гладкова «Луч солнца золотого» навсегда остался напоминанием о том, что даже в музыке свет и тьма могут идти рука об руку.

Фото: Кадр из мультфильма «Бременские музыканты» (1969)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
