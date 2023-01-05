Советские актеры в гриме: почти никто не может набрать больше 5 баллов в этом тесте

Советские фильмы до сих пор поражают зрителей красочной и грандиозной картинкой. Но мало кто из зрителей догадывается о том, что за всем этим стоит титаническая работа художников-постановщиков, костюмеров, гримеров и многих других работников киноиндустрии. При том, что возможности и средства у отечественных кинодеятелей были довольно ограниченными, они ухитрялись создавать сказку из любых подручных средств. Порой актерам приходилось идти на настоящие жертвы, чтобы воплотить в кадре наиболее убедительный образ персонажа. Например, юный актер Дмитрий Иосифов, исполнивший главную роль в музыкальной сказке “Приключения Буратино”, во имя искусства сбрил брови и волосы. Для съемок на голову ему наклеивали своеобразный парик, имитирующий кудри из деревянной стружки, брови рисовали в том месте, где им положено было быть. Не меньше хлопот доставлял нос, без которого облик Буратино не был бы полноценным: острый длинный носик из пенопласта перед выходом на съемочную площадку крепили не меньше часа.

Узнаете ли вы советских актеров в гриме? Попробуйте, взглянув на фотоснимки с проб, угадать, какой известный артист перед вами и в каком фильме он снимался.