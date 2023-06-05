Советские актеры ополчились на юную красавицу: последствия шокирующие

Очаровательная актриса Евгения Сабельникова начала свой карьерный путь на заре 70-х. Однако уже через 15 лет она навсегда исчезла с экранов, и этому способствовали ее коллеги.

Сабельникову можно увидеть в лентах «Семь невест ефрейтора Збруева», «Учитель пения», «Витя Глушаков — друг апачей» и в других картинах.

Личная жизнь Евгении Алексеевны тоже складывалась непросто. Она встречалась с Валерием Золотухиным, который на тот момент был женат. Супруга узнала об этом романе и пообщалась с родителями Сабельниковой. Так эта запретная связь была прекращена.

Следующей любовью актрисы стал приезжий австриец, с которым она познакомилась в Москве. Мужчина влюбился в нее после того, как посетил спектакль с ее участием. Иностранец сделал Сабельниковой предложение, и артистка дала согласие. А вот дальше начались злоключения.

Отец актрисы, прошедший блокаду Ленинграда, был резко против этого брака. Коллеги и друзья тоже отвернулись от Сабельниковой, а руководство театра, где она служила, поспешило уволить актрису.

Евгения Алексеевна осталась верной своему выбору и заявила, что готова быть антисоветчицей в таком случае. После этого актрису сделали объектом травли. Из-за угроз ей вместе с мужем пришлось срочно уехать из СССР.

Сегодня 72-летняя артистка живет в Германии. Она отучилась на психолога и стала писать книги. Назад в Россию актриса не собирается.