Советская злодейка из «Рокки» родила в 54 года: гляньте, что с ней стало теперь (фото)

Бригитта Нильсен решилась на то, что непостижимо для многих других женщин. Актриса не только вышла замуж за мужчину, который младше на 15 лет, но и стала матерью в пятый раз.

Избранником артистки, запомнившейся многим по роли советской злодейки Людмилы Драго в фильме «Рокки 4», стал бармен по имени Маттиа Десси. Звезда тут же потеряла голову от знойного итальянца и закрутила с ним страстный роман.

К тому моменту знаменитость уже была матерью четверых сыновей от разных браков. Незадолго до судьбоносной встречи она заморозила свои яйцеклетки, поэтому, когда возлюбленные решили стать родителями, Нильсен сделала ЭКО.

Забеременеть артистке удалось не с первой попытки, но в 2018-м в возрасте 54 лет она все же родила долгожданную дочь. Счастливые родители назвали малышку Фридой.

Бригитта призналась, что нисколько не пожалела о том, что решилась на поздние роды. Актриса по-прежнему может похвастаться стройной фигурой, кроме того, она уверяет, что уход за маленьким ребенком нисколько ее не утомляет, а, напротив, заряжает энергией и приносит огромное удовольствие. К тому же раньше звезда экрана вела довольно разгульный образ жизни, но ради семьи смогла, наконец, отказаться от вредных привычек.