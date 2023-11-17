Советская женщина изобрела вещь, которую тут же украли иностранцы: популярна во всем мире

Во времена СССР было сделано множество достижений. Однако большинство из них касалось отраслей тяжелой промышленности и военного дела. Но были и те открытия советских специалистов, которые полностью изменили мир моды. Правда, в истории это забылось.

Вера Аралова возглавляла модный дом Москвы в 1950-х. Тогда подобные учреждения существовали скорее номинально, для отработки скучных типичных заказов. Однако Араловой выпала возможность продемонстрировать свое мастерство. В 1959 году было принято решение о проведении во Франции недели «Русской моды».

Манекенщиц решено было облачить в роскошные натуральные меха. Загвоздкой оставалась их обувь: в шубах с босоножками или туфлями модели смотрелись странно. Тогда Аралова набросала эскиз длинных сапог на молнии — подобной обуви в то время на рынке не было.

Обилие меха на подиуме восхитило европейцев, но куда больше они восторгались находкой модельера. Аралова получила массу предложений о сотрудничестве, но она не рассматривала их всерьез. А уже через полгода иностранцы наладили массовое производство длинных сапог на молнии, бессовестно украв идею советского дизайнера.