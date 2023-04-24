Советская закалка: не поверите, что терпел Леонардо ДиКаприо от матери

В Голливуде можно отыскать немало актеров, в чьих жилах течет русская кровь. Правда, распознать таких артистов среди иностранцев бывает тяжело, поскольку они уже давно ассимилировались. Так произошло и с Леонардо ДиКаприо, но он не забыл о корнях и даже признавался, что гордится своим происхождением.

Бабушка знаменитого красавца давно эмигрировала из России. Однако не забыла родной язык и культуру. К тому же именно она разглядела во внуке творческий потенциал и привила любовь к искусству. А мама актера пыталась воспитать сына как настоящего мужчину. Отец ДиКаприо рано ушел из семьи, поэтому родительнице приходилось играть сразу две роли.

Артист вспоминает, что не заразиться звездной болезнью ему помогла именно мать. Когда Леонардо только стал популярным, она каждое утро заходила к нему в комнату со словами «Выкатывайся из кровати, делай зарядку и прекрати лениться!».

Такое строгое советское воспитание закалило характер юноши, и он не превратился в заносчивую знаменитость.