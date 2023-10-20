Советская Валиева: что сломило лучшую фигуристку страны, о которой никто не вспоминает

Кира Иванова стала одной из первых фигуристок, которой удалось прославиться на весь мир. Спортсменка поражала своим талантом, и эксперты прочили ей яркую карьеру, состоящую только из взлетов. Но в возрасте 25 лет она неожиданно для мирового сообщества решила закончить карьеру.

Из спорта Иванова, которая считалась самой стабильной советской фигуристкой в течение 10 лет, ушла после провала на Олимпийских играх в Калгари. А после этого в ее жизни началась черная полоса. Сначала скончалась ее бабушка, а чуть позже — сестра. Она с трудом справлялась с потерями, а избранники не поддерживали ее. Не складывалась и карьера в ледовых шоу, а несколько попыток стать тренером провалились.

Утешение Иванова находила в алкоголе. Все чаще знакомые заставали ее пьяной и даже отправили лечиться в диспансер. Но это не спасло фигуристку. Зимой 2001 года тело знаменитости обнаружили в ее доме. Как выяснило следствие, собутыльник убил Иванову и скрылся. И, несмотря на все старания, преступника так и не удалось найти.