Советская Теплякова: как сложилась судьба девочки-вундеркинда Осетинской, которая сбежала от отца

Пианистка и по сей день известна на весь мир.

История девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой, которая в юные годы поступила в МГУ, потрясла всю страну. Однако она была не первой обладательницей выдающихся способностей в таком возрасте.

Если бы в советские годы был Интернет, то жители всего Союза наверняка бы обсуждали шестилетнюю Полину Осетинскую, блиставшую на сцене за роялем. Ее талант, как и в случае с Тепляковой, развивал отец Олег Осетинский, известный как сценарист фильма «Звезда пленительного счастья».

Хорошего в этой истории оказалось не так уж и много. Как выяснилось, папа девочки использовал в воспитании и обучении наследницы непопулярные методы и заставлял ее подолгу разучивать пьесы, а если у малышки что-то сразу не получалось, то не брезговал рукоприкладством. Рояль был в крови не метафорично, а на самом деле.

Спустя годы, когда Осетинская сбежала от отца-тирана, за нее взялась талантливая преподавательница и сделала из девушки настоящую звезду. Сегодня Полина стала известной на весь мир пианисткой, а ее отец, эмигрировавший в США, раздавал интервью и поливал дочь грязью до самой смерти в 2020 году.