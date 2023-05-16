Советская спящая красавица: что первым делом спросила женщина, проспавшая 20 лет

О феномене Надежды Лебединой не слышал только ленивый. Шутка ли, но женщина проспала 20 лет! Лебедина уснула в 1954 году, а проснулась не с утра, как большинство населения Земли, а в 1974 году. К слову, этот жуткий рекорд так никто и не побил. Но и рекордсменке он, к сожалению, счастья не принес. Пропустить 20 драгоценных лет собственной жизни, если вдуматься, то это огромное горе и огромная потеря.

Так что же сделала Надежда Лебедина, как только проснулась? Ответ многих удивит. Первым вопросом женщины после пробуждения был вопрос о том, жива ли ее мать. Как оказалось, пожилая женщина много лет ухаживала за спящей дочерью, но не дождалась. Известие больно ранило Лебедину, причем настолько, что едва очнувшись она угодила в клинику нервных болезней — настолько подкосила ее новость о смерти родительницы.

Почти сразу женщину постиг еще один удар. За все 20 лет в летаргическом сне Надежда почти не изменилась внешне: она не просыпалась и не старела. Однако возрастные изменения «накрыли» ее с головой почти сразу после пробуждения.

Старость «нагнала» Лебедину за считанные недели. Так что жуткий продолжительный сон украл у бедной женщины не только годы жизни, но и былую красоту, как пишет портал «Рамблер/женский».