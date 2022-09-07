Советская Софи Лорен: страшная цена красоты для главной музы Славы Зайцева

Регину Збарскую называли самым красивым оружием Кремля. Модель обрела поклонников не только на родине, но и за рубежом, вот только успешная карьера не принесла ей счастья.

Манекенщица была одной из немногих звезд подиума, которым разрешалось выезжать из страны. Збарской удавалось все, за что бы она ни взялась, а вот в личной жизни знаменитость ждал провал.

Советская Софи Лорен (это прозвище Регина получила после того, как ее подстриг Вячеслав Зайцев) вышла замуж за Льва Збарского. Через несколько лет после свадьбы модель забеременела. Об этом она узнала накануне двух важных событий: манекенщице предстояло отправиться на международный форум моды, а после — на торгово-промышленную выставку.

Збарская долго не могла принять решение, и тогда выбор за нее сделал муж. Заявив, что не желает становиться отцом, он отправил возлюбленную на аборт. Впоследствии супруги и вовсе развелись. Збарский женился на другой и в этом браке изменил свое отношение к детям. Модель тяжело переживала предательство любимого, не зная, что это далеко не последнее испытание в ее жизни.

Долгое время, пока коллеги Регины выходили замуж и обзаводились наследниками, она оставалась одна. Лишь в 70-х знаменитость вновь закрутила роман. Ее возлюбленным стал югославский журналист, выпустивший впоследствии книгу «Сто ночей с Региной Збарской». В ней он рассказал об интимной стороне жизни с моделью, а также заявил о том, что она работает на КГБ.

В результате Збарская стала жертвой травли и попробовала наложить на себя руки. После этого манекенщицу отправили на лечение в психбольницу, где она заметно поправилась. Однако и это не помешало карьере Збарской, которая пользовалась покровительством Вячеслава Зайцева.

Модельер считал ее своей главной музой, а потому пригласил на работу в свой Дом моды, который открыл в 1982 году. Не бросил он Збарскую и тогда, когда ее состояние снова начало ухудшаться. Как пишет портал Voice, в ноябре 1987-го модель вновь решила уйти из жизни, но на этот раз задуманное ей удалось.