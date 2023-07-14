Советская сказка о поросенке страшнее фильма ужасов: дети от нее в восторге

Герой совсем не милое и безобидное создание.

Поросята часто становились персонажами детских сказок. Пухленькие розовые создания с забавным пятачком ассоциируются с чем-то милым и добрым. Но одна сказка разрывает все привычные шаблоны восприятия.

В 20-х годах знаменитый поэт и прозаик Лев Остроумов написал занятное произведение под названием «Поросенок-волкодав». Сюжет рассказывает леденящую кровь историю о поросенке, который ночью превратился в кровожадного вампира и начал мстить.

Если бы киношники взялись за экранизацию этой жути, то у них получился бы хоррор с пометкой 18+. Однако советские дети были в восторге от этой книги, ведь написана она легким и доступным языком. А пугающий сюжет кажется забавным и даже лихим.

Вот что пишут о сказке пользователи Сети:

«Вот это ужастик я сейчас прочел!», «Бедный поросенок, его можно понять».

Даже впечатлительным взрослым такое произведение кажется хоррором. А иллюстрации Владимира Милашевского к книге нагоняют еще больше жути.