Советская сказка «для взрослых»: в СССР этот фильм показывали детям

Особое внимание в советском кинематографе уделялось проектам для детей. Сказки для подрастающего поколения снимались в большом количестве, и практически все из них до сих пор не утратили ни своей актуальности, ни любви зрителей. Но есть и исключения.

В 1978 году на экраны вышла лента под зловещим названием «Подарок черного колдуна». Картина предназначалась для показа детям, но ее сюжет вряд ли мог заинтересовать малышей, поскольку был более понятен и близок родителям.

В проекте говорится о том, как некий черный колдун подарил маленькой Василисе сундучок с заколдованным свадебным платьем, способным исполнить любое желание. Когда главная героиня выросла, то влюбилась в Ивана, который не смог ответить на ее чувства. Тогда в сердцах расстроенная девушка пожелала, чтобы ее избранник никогда не мог посмотреть на другую. В результате парень ослеп, а Василисе пришлось пройти через множество испытаний, чтобы исправить свою ошибку.

Как пишет Дзен-канал «Синема — графия», лента больше похожа не на сказку или приключенческий фильм, а на фэнтези или хоррор. Сегодня об этой картине позабыли, несмотря на участие в ней таких известных актеров, как Лия Ахеджакова, Елена Кондратьева, Борис Щербаков и Светлана Орлова.