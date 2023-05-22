Советская сказка для взрослых: дети о происходящем даже не догадались

Советскую сказку «Волшебная лампа Аладдина» обожали все советские дети. Однако в ней есть такие детали, которые может понять только взрослый зритель.

В одной из сцен принцесса Будур идет в баню. Здесь же она и знакомится с Аладдином. Кажется непонятным, для чего ей понадобилось идти в городскую баню, ведь во дворце наверняка есть место, где можно помыться. Но есть просто объяснение: Будур посещала это заведение ради общения с подругами.

Любопытен еще один момент «для взрослых». У султана есть всего одна наследница, но это странно. Ведь правитель мусульманской страны той эпохи должен иметь целый гарем, а также множество сыновей и дочерей от разных наложниц. Непонятно, почему они не появляются в картине.

Есть версия, что султан так сильно обожал мать Будур, что ни на ком больше не женился после ее смерти. А всю свою любовь он отдал дочери. С другой стороны, это объяснение кажется слишком романтичным, да и для мусульманского правителя такое поведение нехарактерно. Но на то это и сказка.