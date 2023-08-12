Советская школьная форма была опасна для детей: дело в нескольких деталях

Многие до сих пор хвалят советскую школьную форму, считая ее красивой и удобной. Но большинство даже не догадываются о том, что качественной такая одежда была не всегда. Более того, она несла опасность для детского здоровья.

Впервые форма была введена в 1948 году. Тогда девочки носили темные платья с фартуками, а мальчики — брюки, фуражку и серую гимнастерку с ремнем, украшенным железной пряжкой. И этот факт сильно беспокоил врачей.

Мальчики жаловались на неудобство формы, которая буквально душила их во время сидения за партой. Всему виной был ремень, который надевали поверх гимнастерки.

Медики уверяли, что ношение такого аксессуара могло привести к серьезным отклонениям в развитии позвоночника, болям в спине и нарушению подвижности учеников.

Кроме того, врачам не нравился материал, из которого шилась форма — шерстяное сукно. Также они призывали отказаться от пряжек и стоячего воротничка.

Требования специалистов пусть и не сразу, но были услышаны. В 1960-м форму изменили к лучшему — она стала более удобной, а главное, безвредной для детей.