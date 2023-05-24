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Советская Шахерезада ни капельки не изменилась за 37 лет: увидите ее и ахнете

24 мая 2023 18:00
Советская Шахерезада ни капельки не изменилась за 37 лет: увидите ее и ахнете

Красота не всегда на руку женщинам.

Елена Тонунц по праву считалась одной из самых красивых актрис в СССР. И звание это не было мимолетным и «однолетним». Тонунц относится к редкому типу женщин, которые с годами лишь расцветают, преображаются и выглядят день ото дня более красивыми.

Правда, по парадоксальному стечению обстоятельств ее перестали приглашать на главные роли после успеха Шахерезады. Видимо, режиссеры считали актрису слишком яркой и слишком красивой для крупных ролей.

«Я человек цели. Я не могу жить, если не пойму, для чего живу», — заявляла актриса в одном из интервью.

Советская Шахерезада ни капельки не изменилась за 37 лет: увидите ее и ахнете

И эту цель она увидела не в кино. Со временем съемки почти сошли на нет, и в жизни Тонунц появилось место для веры и для церкви. Сейчас актриса не снимается, но выглядит так же, как 37 лет назад. То и дело она получает комплименты от восхищенных поклонников. Однако о прежней космической популярности знаменитости, конечно, пришлось забыть.

Фото: Кадр из фильма «Новые сказки Шахерезады», 1986
Ксения Куртукова
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