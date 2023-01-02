Советская «Санта-Барбара»: что творилось за закрытыми дверями дома Веры Васильевой

Личная жизнь многих актеров не уступает по степени накала страстей тем проектам, в которых им довелось сниматься. Звезда советского кино Вера Васильева знает об этом не понаслышке, хоть и прожила со своим мужем целых 55 лет.

Со стороны артистка и Владимир Ушаков казались идеальной парой. Никто и подумать не мог, что замуж Васильева вышла не по любви. Но, как оказалось, в сердце знаменитости был совсем другой человек.

Она нежно любила режиссера Бориса Равенских и верила, что однажды они будут вместе. Но случиться этому оказалось не суждено. Постановщик, который был на 13 лет старше артистки, состоял в браке с Лилией Гриценко и поначалу не обращал никакого внимания на влюбленную в него артистку.

Однако в итоге у них с Верой Кузьминичной все же завязались романтические отношения. Равенских даже развелся с женой, пока Васильева была на гастролях. Узнав об этом, актриса оказалась на седьмом небе от счастья: она верила, что совсем скоро возлюбленный сделает ей предложение руки и сердца. Вот только это «скоро» никак не наступало.

Пока ее возлюбленный активно вел творческую деятельность и ставил новые спектакли, Васильева покорно сидела дома и ждала, когда же он в очередной раз вспомнит про нее и позвонит. Пусть и не сразу, но артистка поняла, что все это не имеет никакого смысла: тот, кого она любила, никогда не позовет ее замуж. Тогда она приняла предложение от Ушакова, который все это время был от нее без ума.