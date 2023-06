Советская песня за границей затмила даже хиты «Битлз»: вы ее точно слышали

Ливерпульская четверка «Битлз» «взрывала» весь мир в 60-е годы. Никто не мог конкурировать с британским квартетом, лишь изредка другим музыкантам удавалось потеснить коллектив с первых позиций.

Так, в конце 60-х вершину мирового хит-парада покорила композиция Those Were the Days. У этой песни оказались советские корни, и в СССР она была известна под названием «Дорогой длинною». Ее и сегодня знают все россияне.

Романс был написан в начале 20-х годов. Музыку сочинил Борис Фомин, а текст — Константин Подревский. Песню исполняли Тамара Церетели и Александр Вертинский. Композиция имела огромный успех, но это длилось недолго. В 30-е романс признали плодом контрреволюционного искусства и запретили. Но была и хорошая новость. Композиция успела полюбиться иностранным слушателям.

Так, американский музыкант Юджин Раскин, имевший русское происхождение, знал эту песню с детства от своей мамы. В 60-х он написал англоязычный текст к ней и немного изменил оригинальную мелодию. Так вышла в свет композиция Those Were the Days, завоевавшая огромную любовь во всем мире. Песня затмила даже хиты «Битлз». Но авторы романса, увы, не застали своего триумфа.