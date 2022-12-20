Советская Одри Хепберн: гляньте, от кого мечтал иметь детей Василий Лановой (фото)

Уже давно известно, что красота не гарантирует в жизни ровным счетом ничего. Нередко даже самые роскошные и некогда желанные женщины заканчивают жизнь бесславно. Именно это и произошло с актрисой Татьяной Самойловой.

После ошеломительного успеха ленты «Летят журавли» за рубежом очаровательную артистку прозвали советской Одри Хепберн, а на родине ее признали красивейшей женщиной в кино. Но, несмотря на многообещающее будущее и перспективы, свои позиции Самойловой не удалось сохранить. Было немало проблем и в ее личной жизни.

Татьяна трижды выходила замуж, но в итоге так и осталась одна. Ее первым супругом был актер Василий Лановой, с которым они сыграли страстные отношения в легендарной «Анне Карениной». Самойлова забеременела от него, но ради карьеры пошла на аборт. Это разрушило ее брак с Лановым, который давно мечтал о ребенке. От другого мужа актриса все-таки родила сына, однако отдала его в приют. Позднее они стали общаться, но он так и не простил свою мать.

С годами некогда прекрасная и талантливая артистка превратилась в тень самой себя. О Самойловой забыли друзья и коллеги, и она начала пить. Актриса скончалась в день 80-летия абсолютно одинокой и несчастной.