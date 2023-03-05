Советская Моника Беллуччи: фото юной Ольги Николаевны из «Сватов» свело народ с ума

После выхода сериала «Сваты» Людмила Артемьева в очередной раз завоевала зрительскую любовь. Актриса обладает яркой индивидуальностью и невероятной харизмой. Однако сегодня мало кто помнит, как Артемьева выглядела в молодые годы, ведь ей удалось стать знаменитой уже в зрелом возрасте.

Одну из первых ярких ролей Людмила исполнила в картине «Остров ржавого генерала». Фильм является экранизацией повести Кира Булычева и рассказывает о приключениях небезызвестной Алисы Селезневой. Артемьевой досталась роль Светланы Одинокой. На тот момент актрисе было около 25 лет. В те годы молодая Людмила походила на жгучую итальянку и обладала яркой внешностью: пронзительные карие глаза, смуглая кожа, густые волосы.

Пользователи Сети не скрыли слов восхищения, а некоторые даже назвали ее русской Моникой Беллуччи из-за сходства с голливудской кинодивой. Звезда «Сватов» добилась признания далеко не сразу. Лишь в нулевых Артемьева стала получать постоянные приглашения на роли. А сегодня она прочно ассоциируется с Ольгой Ковалевой из «Сватов», которая является одной из любимых героинь у поклонников сериала.