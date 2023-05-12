Советская Мэри Поппинс вышла на связь: ее преображение напугает любого (честное фото)

Когда Наталья Андрейченко снялась в детском фильме «Мэри Поппинс, до свидания» она не только стала звездой советского кинематографа, но и столкнулась с женской завистью. Очаровательная актриса с высокими скулами и большими глазами была эталоном красоты. Однако со временем все изменилось.

Артистка увлеклась пластикой, поэтому к 67 годам изменилась до неузнаваемости. Знаменитость увеличила губы и сделала инъекции ботокса, чтобы избавиться от морщин. Но конечный результат ужаснул даже ее поклонников. Черты лица актрисы стали выглядеть пугающе, а во взгляде уже нет той озорной искры. Так что, когда Наталья Эдуардовна опубликовала свое новое фото, пользователи ужаснулись увиденному.