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Советская Мэри Поппинс вышла на связь: ее преображение напугает любого (честное фото)

12 мая 2023 10:15
Советская Мэри Поппинс вышла на связь: ее преображение напугает любого (честное фото)

Она слишком увлеклась пластикой.

Когда Наталья Андрейченко снялась в детском фильме «Мэри Поппинс, до свидания» она не только стала звездой советского кинематографа, но и столкнулась с женской завистью. Очаровательная актриса с высокими скулами и большими глазами была эталоном красоты. Однако со временем все изменилось.

Артистка увлеклась пластикой, поэтому к 67 годам изменилась до неузнаваемости. Знаменитость увеличила губы и сделала инъекции ботокса, чтобы избавиться от морщин. Но конечный результат ужаснул даже ее поклонников. Черты лица актрисы стали выглядеть пугающе, а во взгляде уже нет той озорной искры. Так что, когда Наталья Эдуардовна опубликовала свое новое фото, пользователи ужаснулись увиденному. Советская Мэри Поппинс вышла на связь: ее преображение напугает любого (честное фото)

«Без пластики была красивой женщиной!», «Почему нельзя стареть, как природа велит!?», «Выглядит на 77 лет», «Зачем выставлять такие фото? Неужели это красиво?» — возмутились в Сети.

Фото: Кадры из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» (1983), соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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