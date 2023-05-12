Советская Мэри Поппинс вышла на связь: ее преображение напугает любого (честное фото)
Она слишком увлеклась пластикой.
Когда Наталья Андрейченко снялась в детском фильме «Мэри Поппинс, до свидания» она не только стала звездой советского кинематографа, но и столкнулась с женской завистью. Очаровательная актриса с высокими скулами и большими глазами была эталоном красоты. Однако со временем все изменилось.
Артистка увлеклась пластикой, поэтому к 67 годам изменилась до неузнаваемости. Знаменитость увеличила губы и сделала инъекции ботокса, чтобы избавиться от морщин. Но конечный результат ужаснул даже ее поклонников. Черты лица актрисы стали выглядеть пугающе, а во взгляде уже нет той озорной искры. Так что, когда Наталья Эдуардовна опубликовала свое новое фото, пользователи ужаснулись увиденному.
«Без пластики была красивой женщиной!», «Почему нельзя стареть, как природа велит!?», «Выглядит на 77 лет», «Зачем выставлять такие фото? Неужели это красиво?» — возмутились в Сети.