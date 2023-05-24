Советская мечта: куда пропала сбежавшая в СССР американская семья

Идея «голубой американской мечты» стала неким символом свободной и сытой жизни за океаном. Однако в конце 80-х семья из Штатов «сломала» привычную систему — своей родине они предпочли жизнь в СССР.

Арнольд Локшин родился в 30-х годах в Сан-Франциско. У него русско-еврейское происхождение: его бабушка и дедушка эмигрировали в США в начале 20-го века, спасаясь от погромов. Иронично, что во время холодной войны уже самому Арнольду пришлось столкнуться с травлей со стороны американцев.

Окружение гнобило его за советские взгляды, а ФБР взяли Локшина на карандаш. Арнольд решил спасаться бегством в СССР. Он перебрался в Союз вместе с женой и детьми, где им выделили огромную квартиру. Локшин устроился в исследовательский центр и стал звездой советской прессы.

В начале 90-х семейство получило вожделенное гражданство, но вскоре из-за кризиса в стране о них все позабыли. Сегодня Арнольд живет в своей квартире один и борется с онкологией. Его супруга, по слухам, вернулась в США.

А вот их дети реализовали себя в России. Так, в 2020 году Михаил (Майкл) Локшин представил свой дебютный фильм «Серебряные коньки». Его картину высоко оценили зрители и критики. А его сестра Дженнифер и брат Джеффри стали преподавателями в ВШЭ. Советская мечта обернулась для американцев успехом.