Советская красавица отказалась от культовых ролей ради мужчины: зато Гурченко и Самойловой повезло

Пик популярности Татьяны Конюховой пришелся на 50-е. Ее звездной ролью стала Ганна в сказке Александра Роу «Майская ночь, или Утопленница». Позднее Конюхова появилась в лентах «Запасной игрок», «Над Тиссой» и в других.

Однако карьера Татьяны Георгиевны неожиданно пошла на спад. Дело в том, что актриса не всегда удачно выбирала роли. Ей предлагали сыграть Леночку Крылову в комедии «Карнавальная ночь» и Веронику в военной драме «Летят журавли». Но в обоих случаях артистка сказала нет. В итоге роли достались Людмиле Гурченко и Татьяне Самойловой соответственно.

Конюхова отказала режиссерам не по своей прихоти. Она не хотела обижать Григория Рошаля, который утвердил ее в свой фильм «Хождение по мукам». Режиссер все никак не приступал к съемкам, а Татьяна Георгиевна терпеливо ждала и отвергала другие предложения. Но, когда Рошаль, наконец, взялся за экранизацию, он утвердил в фильм уже другую артистку — свою новую любовь.

Так ради мужчины красавица Конюхова спустила карьеру под откос. Наверняка впоследствии она кусала локти, ведь ее упущенные роли стали культовыми.