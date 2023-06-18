Советская кикимора без грима была прелестной девушкой: ахнете, увидев ее

Мужчины сходили с ума по этой красотке.

Киносказки Александра Роу подарили славу многим актерам. Среди них оказалась и Вера Алтайская. Известной артистке доставались отрицательные роли, с которыми она справлялась блестяще.

Многим зрителям звезда запомнилась в образе жуткой кикиморы. Пугающий образ знаменитости — результат умелого грима. В реальной жизни Алтайская была невероятной красавицей, пленяющей мужчин.

Поклонники и коллеги по цеху удивлялись, как и зачем такая прелестная девушка, от которой было невозможно отвести взгляд, перевоплощается в настоящее чудовище. Однако именитый режиссер находил этому простое объяснение.

Актриса была не только невероятно привлекательной, но и талантливой. Вере Владимировне не составляло большого труда примерить на себя роли отрицательных героинь, а с такой задачей может справиться далеко не каждый артист.