Советская Хюррем: как простая девушка попала в гарем и смогла сбежать оттуда

Клавдия Рыбина, как и многие женщины в СССР, грезила о красивой и богатой жизни с мужем-иностранцем. Эта мечта жительницы Нижнего Новгорода сбылась, но лишь частично. И счастья ей не принесла.

Однажды в ресторане она встретила 34-летнего иранца по имени Миружан. Пара провела замечательный вечер, закончившийся тем, что новый знакомый сделал Клавдии предложение. Осознав, что дома ее ничего не держит, Рыбина пошла на риск.

Уже на следующий день она отправилась с Миружаном на его родину. В первый день путешествия жених одарил свою избранницу дорогими подарками, а на второй предупредил невесту, что по прибытии она окажется в настоящем гареме. Советская Хюррем сделала вид, что эта новость ее не смутила, но для себя приняла твердое решение о побеге.

Приступить к осуществлению своего плана Рыбина смогла не сразу, поэтому жила в доме Миружана, придерживаясь строгих правил. Иногда ей разрешалось выезжать в город за покупками в сопровождении слуг. Клавдия тщательно готовилась к побегу — копила сдачу и подкармливала живущую во дворе особняка собаку.

Когда многоженец праздновал свое 35-летие, то устроил большой праздник, во время которого Рыбиной удалось наконец-то вырваться на свободу. Вот только отправиться на родину она не могла. В посольстве пригрозили дипломатическим скандалом, предложили выждать какое-то время и лишь после этого уехать в СССР.

Так Клавдия попала в госпиталь, где работала ассистентом. Там она встретила свою любовь — Ашота из Армении, с которым впоследствии и вернулась домой. У супругов родились сын и дочь, но в 1945 году случилась трагедия — муж Рыбиной погиб на фронте. Впрочем, в одиночестве вдова не осталась. Она снова вышла замуж и родила еще одного ребенка.