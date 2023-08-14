Советская Джоли: Валюха из «Сватов» в молодости была другим человеком

Татьяна Кравченко — актриса, которая невероятно хороша в комедийном жанре. Ни один зритель не устоит перед ее Валюхой из «Сватов». Но в молодости знаменитость была совсем другой. Такая красотка легко могла покорить Голливуд.

Сегодня мало кто вспомнит, как 69-летняя звезда экрана выглядела, когда была молодой. И тут на помощь приходит всемогущий Интернет. В Сети есть снимки, на которых Кравченко хороша до невозможности. Преимущественно это кадры из фильмов, в которых снималась актриса.

Глядя на них, можно заметить, что лет 40 назад Татьяна Эдуардовна была другим человеком. Это вам не нелепая Валюха, а самая настоящая советская Анджелина Джоли. Артистка была гораздо стройнее, нежели сейчас. Ее лицо еще не успело покрыться морщинами и пленяло своей красотой. Неудивительно, что режиссеры выстраивались в очередь за Кравченко, а мужчины буквально падали к ее ногам.