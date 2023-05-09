Советская цензура пропустила крамольную фразу на экраны: сегодня вы над ней посмеетесь

Советские режиссеры боялись цензоров как огня. Чиновники охотно «резали» картины киноделов, убирая из них любые сомнительные эпизоды. Особенно доставалось Леониду Гайдаю.

Многие его фильмы значительно пострадали от вмешательства цензуры. Однако были и исключения. Например, среди всех проектов именитого постановщика настоящим везунчиком стала «Бриллиантовая рука». В ней есть как минимум один эпизод, который чудом был пропущен на большие экраны.

Речь идет о сцене, в которой Шеф желает Геше «жить на одну зарплату». Сегодня такая фраза вызовет смех у любого россиянина. Однако советские чиновники, как и рядовые граждане, вполне могли узреть в ней крамольный смысл.

Из слов героя можно сделать вывод о том, что в СССР люди не получали достойную оплату своего труда, поэтому не могли прожить без подработок. В то время зрители могли воспринять это не как шутку, а как самое настоящее оскорбление.